Украина в рамках обмена вернула из российского плена 20 бойцов "Азова"

14:48 15.05.2026 Пт
2 мин
Почти все из них - защитники Мариуполя
aimg Татьяна Степанова
Фото: Украина вернула из российского плена 20 бойцов "Азова" (facebook.com/DenysProkopenko)

Во время сегодняшнего обмена пленными домой из российской неволи вернулись 20 военнослужащих 1 корпуса НГУ "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командира бригады "Азов" Дениса Прокопенко ("Редиса").

Читайте также: Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом

"Сегодня на родную землю вернулись 20 бойцов 1 корпуса НГУ "Азов", из них 19 защитники Мариуполя. Четыре года в российской неволе, и вот, наконец, встреча с родными, которые боролись за возвращение своих и ждали этого дня", - сообщил "Редис".

Он поздравил собратьев с возвращением домой и поблагодарил за стойкость, мужество и силу, которую они ежедневно проявляли в сверхтяжелых обстоятельствах.

"Спасибо президенту Украины за внимание к вопросу обменов пленными, бойцам из разных подразделений, которые пополняют наш обменный фонд, а также представителям МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциации семей защитников Азовстали" и всем странам, которые способствуют переговорному процессу", - добавил командир "Азова".

Обмен пленными

Напомним, сегодня, 15 мая, Украина и Россия провели первый этап масштабного обмена военнопленными "1000 на 1000". Домой удалось вернуть 205 украинцев.

Среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года.

Они защищали Украину в Мариуполе и "Азовсталь", на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнился 21 год, самому старшему - 62 года.

Многие освобожденные украинцы возвращаются с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями. Есть те защитники, которых эвакуировали с "Азовстали" ранеными.

