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У Украины будет резерв для строительства фортификаций, правительство утвердило решение

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины и его словацкий коллега Роберт Фицо (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство утвердило решение о создании резерва для строительства фортификационных и инженерных сооружений. Речь идет о запасах необходимых материалов, которые позволят быстрее разворачивать строительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

"Это будет запас необходимых материалов, что позволит быстро разворачивать строительство фортификаций там, где это необходимо и где определят наши военные", - пояснил премьер. 

По словам представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тараса Мельничука, утвержденный порядок предусматривает создание, хранение и использование материального резерва для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения.  

Строительство оборонительных фортификаций

Во время полномасштабной войны в Украине развернуто масштабное возведение защитных фортификаций. Местные власти сотрудничают с военными силами для строительства оборонительных сооружений в приграничных и прифронтовых регионах, чтобы защитить территории от возможных атак.

В мае Министерство обороны сообщило о завершении работ по строительству таких сооружений в пяти областях: Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской.

Для контроля за процессом возведения фортификаций Верховная Рада Украины также создала временную следственную комиссию.

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