Украина – Мальта: старт матча отбора к Евро-2024 перенесли

Матч Украина – Мальта состоится 19 июня. Поединок примет словацкая Трнава. Старт встречи на Стадионе Антона Малатинского назначен на 19:00 по киевскому времени.

Ранее организаторы запланировали проведение поединка на 21:45. Параллельно с ним должен был состояться еще один матч группы C – Англия против Северной Македонии. Слот встречи "Трех львов" с балканцами не изменился, а "сине-желтые" теперь сыграют в одно время с поединками других групп – Армения встретится с Латвией, а финны проэкзаменуют Сан-Марино.

Квалификация к Евро-2024 стартовала в марте по двум турам. Первый игровой день украинская команда пропустила, а во втором уступила сборной Англии (0:2). Летом "сине-желтые" встретятся с македонцами и мальтийцами, а 9 сентября проведут домашний матч против англичан.

Накануне Итальянская федерация футбола выбрала стадион для домашнего поединка против сборной Украины. Матч примет миланская арена "Джузеппе Меацца". Второй раз национальные команды встретятся в ноябре.