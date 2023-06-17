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Украина – Мальта: где смотреть первый домашний матч в отборе к Евро-2024

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Трново, Суббота 17 июня 2023 11:55
Украина – Мальта: где смотреть первый домашний матч в отборе к Евро-2024 Фото: "Сине-желтые" набрали 3 очка против македонцев (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

В четвертом туре квалификации к чемпионату Европы 2024 национальная команда Украины встретится со сборной Мальты.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Мальта состоится 19 июня в словацкой Трнаве. Поединок примет Стадиону Антона Малатинского. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" без трансляции на онлайн-платформах. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Перед матчем Украины против Мальты в эфире местных телеканалов "Суспильного" и на платформе "Суспильне Спорт" запланирована аналитическая студия. Старт прямого эфира – в 18:15. Предматчевая же студия на MEGOGO начнется за час до матча.

Трансляция программы и встречи "сине-желтых" и "рыцарей" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подписке "Максимальная". Матч будут комментировать Вадим Скичко и Роман Бебех.

Именно в противостоянии с Мальтой сборная Украины потерпела самое позорное поражение в истории. В июне 2017 года "сине-желтые" минимально проиграли островитянам в контрольном поединке. Впоследствии ФИФА признала матч неофициальным из-за превышения лимита замен.

Напомним, накануне сборная Украины обыграла Северную Македонию с тремя голами после перерыва.

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