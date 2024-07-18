RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина должна занять проактивную позицию по вопросу введения санкций против РФ, - эксперт

Фото: Украина должна занять проактивную позицию по вопросу введения санкций против РФ (УНИАН)
Автор: Александр Мороз

Финансовое состояние России ухудшается очень медленно, а это свидетельствует о том, что санкции работают не слишком хорошо. Поэтому Украине следует вести работу по усилению санкций на всех уровнях и занимать в этих вопросах проактивную позицию.

Об этом заявил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Работа в санкционной плоскости должна продолжаться, и Украина должна занимать более продуктивную позицию со своими европейскими партнерами и Соединенными Штатами по внедрению новых пакетов санкций и расширению уже существующих. Потому что мы видим, что постоянно находятся лазейки, и враг пытается обходить эти санкции. Экономически враг пока не испытывает весь масштаб запретов, которые должны быть введены", - подчеркнул Забловский.

Он отметил, что возможности для расширения санкций огромны, лучшее свидетельство тому – предложения по усилению запретов, принятых в ПАСЕ по российской металлургии.

"Украина должна быть лидером. И не ждать, пока страны-партнеры предложат санкции, а постоянно на дипломатическом уровне акцентировать на них внимание и проактивно предлагать и искать варианты запретов. Сейчас идет война на истощение. Именно поэтому мы должны максимально минимизировать и уничтожать экономические ресурсы , которые есть у врага", – резюмировал Забловский.

Напомним, ПАСЕ призвала ЕС ужесточить санкции против металлургии РФ, ведь несмотря на все запреты, она продолжает зарабатывать миллиарды на войну. Путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это позволит РФ импортировать в ЕС продукции более чем на 8 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация