"Украина имеет запас". Что говорят в Раде о заморозке поставок ракет ПВО от США

"Смотрите, говорить о том, что украинская сторона имеет официальное подтверждение пока преждевременно. Поскольку мы имеем только заявление спикера Белого дома. Поэтому я думаю, что наши дипломаты включатся в этот процесс и мы получим в ближайшее время полную информацию официальную о том, какое решение принято и какая конкретно номенклатура этих средств была ограничена", - сказал Вениславский.

Также он оценил, насколько вопрос заморозки передачи со стороны США, в частности, ракет для противовоздушной обороны является негативным для Украины.

"Любые ограничения поставок тех средств, которые для нас очень важны, это бесспорно является негативным", - отметил Вениславский.

Впрочем, по его словам, украинская власть, понимая риски современных международно-политических реалий, прорабатывала различные варианты для того, чтобы минимизировать негативные последствия для Украины.

"В том числе и такой вариант. То есть Украина имеет определенный запас мощностей. А дальше я думаю, что наши дипломаты, Минобороны, Офис президента, парламентская дипломатия должны подключиться для того, чтобы все-таки мы получили продолжение поставок из США", - рассказал Вениславский.

Он уточнил, что это касается особенно тех видов вооружения, которые есть только у Соединенных Штатов, в частности ракеты к Patriot. Также Вениславский добавил, что украинская сторона будет пытаться минимизировать все риски совместными усилиями, "а дальше будем видеть".

Белый дом заявил о приостановке передачи Украине ракет к ПВО и снарядов

Первым информацию о том, что Пентагон приостанавливает некоторые поставки в Украину высокоточных боеприпасов, включая ракеты ПВО, обнародовало авторитетное издание Politico со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что данное решение принял глава политического отдела американского военного ведомства Элбридж Колби после проверки имеющихся запасов. Мол, причиной приостановки стали опасения относительно запасов вооружений в США.

Как пишет Politico, решение было согласовано еще в июне, но начало действовать сейчас, когда Украина отражает массированные атаки российских ракет и дронов. Это вызвало обеспокоенность среди союзников Украины в Конгрессе, которые считают, что такие меры делают страну более уязвимой для авиаударов.

По данным американских СМИ, вооружение, поставки которого приостановлены, включает:

десятки ракет к Patriot;

тысячи 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц;

более 100 ракет Hellfire;

более 250 высокоточных ракет GMLRS;

десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет AIM класса "воздух-воздух" и гранатометов.

Тем временем Белый дом уже подтвердил приостановление поставок некоторых вооружений Украине. Американские медиа со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Анну Келли сообщают, что Вашингтон действительно прекратил передачу Украине ряда видов вооружений, включая ракеты для систем ПВО и высокоточные боеприпасы.

По ее словам, решение принято, чтобы "поставить интересы США на первое место" после ревизии Пентагоном собственных запасов оружия и поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают другим странам.

При этом, как цитирует Axios Элбриджа Колби, Пентагон продолжает предоставлять президенту США Дональду Трампу "надежные варианты для продолжения военной помощи Украине".

"В то же время Министерство тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов администрации", - заявил он.