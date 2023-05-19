Украина должна производить ядерное топливо для реакторов, чтобы уничтожить монополию РФ, - Галущенко

Украина должна начать производить ядерное топливо для реакторов, чтобы заменить Россию на рынке и уничтожить монополию "Росатома" в Европе.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Галущенко отметил ключевую роль атомной отрасли в прохождении сложного отопительного сезона 2022/2023 и наметил краткосрочные задачи для отрасли.
Так, министр энергетики заявил, что после освобождения Запорожской АЭС от оккупантов необходимо будет как можно быстрее присоединить станцию к украинской энергосистеме.
Также Галущенко подчеркнул важность работы в направлении налаживания производства ядерного топлива.
"У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию "Росатома" в Европе. Мы активно работаем над введением санкций против россиян в атомной отрасли, но быстрее всего санкции будут двигаться, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только Россией", - сказал он.
Министр энергетики также отметил потенциал развития уранодобывающей отрасли, напомнив о соответствующих договоренностях о сотрудничестве между ГП "НАЭК "Энергоатом" с канадской компанией САМЕСО.
По его словам, Россия занимает около 40% рынка урана и сотрудничают со многими странами, поэтому и в этой области Украина должна ее превзойти.
Среди долгосрочных задач Галущенко выделил строительство новых ядерных блоков, атомных станций и малых модульных реакторов. Он отметил, что Украина будет одним из первых государств, где эти реакторы будут работать.
Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" зарабатывает большие деньги, в частности, за счет продажи сырого урана, услуг по его обогащению и строительству атомных электростанций. При этом большинство этих средств используются для финансирования войны РФ против Украины.
В настоящее время в ЕС ведется работа над 11-м пакетом санкций в отношении России и часть стран возобновили давление против ядерной промышленности государства. Однако CNN сообщило, что блок не планирует вносить "Росатом" в новый санкционный пакет.
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