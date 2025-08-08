ua en ru
Украина должна отсрочить СВАМ, иначе остановится экспорт и пострадает бизнес, - эскперт

Украина, Пятница 08 августа 2025 17:00
Украина должна отсрочить СВАМ, иначе остановится экспорт и пострадает бизнес, - эскперт
Автор: Александр Мороз

Уже со следующего года украинские экспортеры должны покупать CBAM-сертификаты для продажи своей продукции в ЕС. Это станет существенным финансовым бременем для бизнеса, который и так работает в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление менеджера комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Виктории Карпец.

По ее словам, CBAM хотя и позиционируется как "зеленый" механизм, на практике выполняет функцию защиты европейских производителей от более дешевого импорта.

"Хотя CBAM должен поощрять к внедрению "зеленых" технологий, на практике он оказался механизмом, который защищает ЕС от более дешевых импортных товаров", - отметила Карпец.

Она подчеркнула, что украинский бизнес физически не может финансировать декарбонизацию. Из-за войны предприятия сосредоточены на поддержании базовой жизнеспособности.

"Украинский бизнес в условиях войны не может финансировать декарбонизацию производственных процессов, ведь он сосредоточен на уплате экологических налогов, сохранении рабочих мест, поддержке жизнедеятельности предприятий", - пояснила эксперт.

Карпец также подчеркнула, что остановка экспорта болезненно ударит не только по украинской экономике, но и по бизнес-среде стран ЕС.

"Остановка экспорта товаров, охваченных CBAM, приведет к потере инвестиций в эти предприятия и необходимости поиска новых рынков", - добавила эксперт.

По ее мнению, Украина должна как можно быстрее официально обратиться в Еврокомиссию с просьбой отсрочить действие CBAM. Это предусмотрено регламентом на случай исключительных обстоятельств - таких как война.

"Именно поэтому Европейская бизнес-ассоциация не раз подчеркивала необходимость создания собственного CBAM и важность немедленной отсрочки этого механизма", - сказала она.

Внедрение CBAM в Украине

Напомним, эксперт Андриан Прокип заявил, что из-за невозможности доказать происхождение электроэнергии, даже "зеленая" продукция из Украины попадает под углеродную пошлину ЕС.

По его словам, нужна быстрая интеграция в энергорынок ЕС - это позволит верифицировать источники энергии и уменьшить давление CBAM на экспорт.

Согласно исследованию Федерации работодателей Украины, в случае введения CBAM уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП.

Также Украину ждет уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности - оно может составить 2,8 млрд долларов в 2026 году, и достичь 3,6 млрд долларов в 2034 году.

Добавим, что власти уже начали переговоры об отсрочке для Украины этой пошлины, но результатов пока нет. Бизнес и эксперты призывают правительство ускорить переговоры - ведь наша страна точно имеет право на отсрочку по законодательству ЕС.

