Украина должна отсрочить СВАМ, иначе остановится экспорт и пострадает бизнес, - эскперт

Уже со следующего года украинские экспортеры должны покупать CBAM-сертификаты для продажи своей продукции в ЕС. Это станет существенным финансовым бременем для бизнеса, который и так работает в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление менеджера комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Виктории Карпец.

По ее словам, CBAM хотя и позиционируется как "зеленый" механизм, на практике выполняет функцию защиты европейских производителей от более дешевого импорта.

"Хотя CBAM должен поощрять к внедрению "зеленых" технологий, на практике он оказался механизмом, который защищает ЕС от более дешевых импортных товаров", - отметила Карпец.

Она подчеркнула, что украинский бизнес физически не может финансировать декарбонизацию. Из-за войны предприятия сосредоточены на поддержании базовой жизнеспособности.

"Украинский бизнес в условиях войны не может финансировать декарбонизацию производственных процессов, ведь он сосредоточен на уплате экологических налогов, сохранении рабочих мест, поддержке жизнедеятельности предприятий", - пояснила эксперт.

Карпец также подчеркнула, что остановка экспорта болезненно ударит не только по украинской экономике, но и по бизнес-среде стран ЕС.

"Остановка экспорта товаров, охваченных CBAM, приведет к потере инвестиций в эти предприятия и необходимости поиска новых рынков", - добавила эксперт.

По ее мнению, Украина должна как можно быстрее официально обратиться в Еврокомиссию с просьбой отсрочить действие CBAM. Это предусмотрено регламентом на случай исключительных обстоятельств - таких как война.

"Именно поэтому Европейская бизнес-ассоциация не раз подчеркивала необходимость создания собственного CBAM и важность немедленной отсрочки этого механизма", - сказала она.