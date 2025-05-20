Украина готовится к переговорам с ЕС, чтобы избежать углеродных пошлин

Министерство экономики Украины планирует начать переговоры с Еврокомиссией для исключения электроэнергии и других товаров украинского производства из европейского механизма CBAM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра экономики - торгового представителя Украины Тараса Качки, которые он сказал во время конференции "Торговые войны: искусство защиты".

Напомним, CBAM - это специальное регулирование импорта в ЕС отдельных товаров, производство которых связано со значительным углеродным следом.

"Мы будем обращаться (в Еврокомиссию - ред.) по обоим основаниям для исключений - и общее исключение для Украины, и исключение по электроэнергии. Соответствующие письма уже готовятся", - сказал он.

По его словам, переговоры по механизму CBAM с ЕС будут активно проводиться следующие месяцы.

"Мы переходим в активную фазу работы над исключениями для Украины", - отметил торговый представитель.