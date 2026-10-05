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Украина имеет уникальный опыт в сфере дронов, Польша готова присоединиться, - Сикорский

17:03 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Роман Кот aimg Елена Бджола
Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)

Польша активно сотрудничает с Украиной в оборонной сфере. В частности, после присоединения страны к баллистической коалиции рассматривается возможность партнерства в области дроновых технологий.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского на брифинге для украинских журналистов в Варшаве.

Сотрудничество с Польшей в сфере обороны

Сикорский ответил на вопросы по военному сотрудничеству Украины с Польшей и перспективам подписания Drone Deal.

"Украина, которая покупает польские дроны, например, от компании WB Electronics, да и польская оборонная промышленность заинтересована в различных совместных проектах", - говорит министр.

Он напомнил, что Украина получает и покупает польские зенитно-ракетные комплексы Piorun.

"Лично я был на фронте под Бахмутом, где польские САУ Krab в составе 26-й бригады Украины вели огонь американскими снарядами Excalibur. Мы были той страной, которая первой начала снабжать танки и истребители", - уточнил глава МИД Польши.

Уникальный опыт Украины

Cикорский отметил, что "в сфере беспилотников Украина действительно имеет уникальный опыт".

"Поэтому с нашей стороны есть всяческая поддержка польского бизнеса - как государственного, так и частного - чтобы принимать в этом участие", - заверил министр.

Польша заинтересована

Сикорский напомнил, что во время последней встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском было объявлено о присоединении страны к баллистической коалиции.

"Ведь польские компании обладают технологическими возможностями, которые, похоже, пригодятся", - сообщил он.

По словам Сикорского, сейчас более 3 тысяч польских предприятий работают в Украине, конечно, в других секторах, чем беспилотники.

"Из них 300 - начали деятельность уже после начала полномасштабного вторжения", - добавил глава МИД Польши.

Ранее РБК-Украина писало, что в Польше уверены, говорит Сикорский, что в нужное время статья 5 НАТО будет применена. Это может произойти тогда, когда Россия совершит акт агрессии.

Кроме того, полякам следует готовиться к нападению России. Сикорский заметил, что нелишне будет сделать запасы, сложить эвакуационный рюкзак и найти укрытие вблизи своего жилья.

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