Украина имеет реальную перспективу вступления в ЕС: Матернова насчет прогресса реформ

Перспективы Украины

Матернова отметила, что всего несколько стран достигли двух важных предпосылок для вступления в ЕС.

"Они имеют и "дорожную карту" - как инструмент, так и четкое сообщение, что реальная перспектива вступления в ЕС сейчас только у этих четырех стран", - говорит дипломат.

По словам Матерновой, Украина есть среди них.

"Несмотря на эскалацию конфликта, несмотря на постоянные атаки дронов днем и ночью, Украина не отстает от лидеров, и это, по моему мнению, очень важное признание; кроме того, она имеет две матрицы, и именно здесь ситуация усложняется", - уточнила она.

Шкала оценивания кандидатов

Матернова говорит, что есть две матрицы, две шкалы, по которым оценивается любая страна, и они очень различаются:

"Они ориентированы на разные аспекты, но наш разум, особенно в эпоху социальных сетей, настроен на то, что ты сделал для меня в последнее время", - сообщила она.

По мнению дипломатки, люди не понимают, что существует еще одна система оценки, учитывающая прогресс в прошлом году:

"Так, реформы замедлились, да, несколько месяцев продолжались выборы, да, с лета наблюдается ускорение, и именно этого ускоренного темпа, а то и большего, нужно, чтобы к следующему лету фактически достичь промежуточных показателей", - говорит она.



Матернова уверена, что это вполне понятно, как и "четкая критика по поводу того, чего не сделано, что затягивается, что нужно сделать; есть немало задач". Однако есть и другая матрица, которую иногда не понимают даже эксперты.

"Эта другая матрица - это совокупность реформ, происходивших в Украине со времен Майдана достоинства. Этот процесс начался 12 лет назад, и за это время было создано много других институтов, приняты многие другие законы и т.д.", - уточнила она.