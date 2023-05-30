Украина вправе защищаться и за пределами своих границ, - глава МИД Британии

Отвечая на вопрос о сегодняшней атаке дронов на Москву и о том, имеет ли Украина право атаковать территорию России, Клеверли отметил, что не будет спекулировать относительно характера атаки.

"Конечно, она (Украина - ред.) имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право использовать силу за пределами своих границ, чтобы взорвать способность России проектировать силу в самой Украине", - сказал министр.

Клеверли отметил, что законные военные цели за границей Украины являются частью ее самообороны.

"Мы должны это признать", - добавил он.

Атака дронов на Москву и область 30 мая

В Москве сегодня утром заявили о массированной атаке дронов. БПЛА врезались в многоэтажки столицы РФ, а также летали над областью.

Российские СМИ писали, что в атаке участвовали 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. При этом в Минобороны РФ отчитались всего о восьми дронах.

В эпицентре атаки дронов на Москву и область оказались имения путинской элиты. Беспилотники упали недалеко от резиденции самого диктатора Владимира Путина, а также у здания министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Стоит отметить, что в воздушных силах Украины уверяют, что атака беспилотников на Москву - это внутренние проблемы страны-агрессора, и их будет все больше.

О том, кто может стоять за атакой дронов, - читайте в материале РБК-Украина.