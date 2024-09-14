Украина имеет право защищать себя ударами по России, - адмирал НАТО

Бауэр напомнил, что в соответствии с международными нормами и правилами военных конфликтов любая подвергшаяся нападению страна, как это произошло в случае с Украиной, имеет право защищать себя, и это право не завершается на ее границах, что позволяет поражать нападающего на его территории.

"В соответствии с этими правилами вооруженных конфликтов, вам разрешено атаковать атакующее вас государство. Это нормально в военном смысле, что вы стремитесь ослабить атакующего вас врага. Чтобы не только защититься от стрел, направленных в вашу сторону, но также атаковать лучника . Мы видели очень часто, как обстрелы против Украины осуществлялись из России", - сказал адмирал.

Он отметил, что с военной точки зрения есть все причины, чтобы наносить удары по территории противника.

По мнению Бауэра, это ослабляет неприятеля, нарушает его логистические линии, препятствует поставкам на фронт горючего, боеприпасов и прочего снаряжения. Он также отметил, что для таких действий есть все правовые основания.

Но адмирал подчеркнул, что это лишь одна часть дискуссии, которая происходит между союзниками по Альянсу.

"Вторая часть дискуссии состоит в том, что если союзники по НАТО предоставляют системы вооружения для Украины, это также их право устанавливать определенные ограничения в использовании этого оружия, потому что они чувствуют ответственность за это оружие. Это политическая дискуссия, и это то, что Происходят. Некоторые государства имеют разные мнения по этому поводу Но, если вы спросите меня, как военного человека, это возможно, - мой ответ будет - да", - подчеркнул председатель Военного комитета НАТО.