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Украина имеет право бить по территории России для самообороны, - правительство Германии

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Берлин, Среда 31 мая 2023 17:05
Украина имеет право бить по территории России для самообороны, - правительство Германии Иллюстративное фото: В Германии заявили, что Украина имеет право бить по территории России для самообороны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина может наносить удары по российской территории в целях самообороны на фоне полномасштабной войны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

О праве Украины бить по России он заявил в ответ на вопрос о массированной атаке дронов на Москву, которая произошла вчера, 30 мая.

При этом он отметил, что власти Германии выступают против того, чтобы для таких ударов использовалось немецкое оружие.

Удары по территории России

Напомним, еще в начале 2023 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что у Украины есть оружие, которое способно бить по территории России. При этом, по его словам, наша страна имеет полное право наносить удары по военным объектам внутри РФ.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что операции украинских защитников на территории России являются вполне приемлемыми, пока атакам не подвергаются гражданские объекты.

Заявление Хебештрайта прозвучало на фоне запуска по Москве и области 32 дронов, при помощи которых могли пытаться атаковать резиденцию диктатора Владимира Путина и не только. Кремль обвинил в атаке Украину, но власти нашей страны отвергли заявления россиян.

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