Украина должна победить, "не проиграть" для нас не вариант, - Ермак

Руководитель ОП вместе с сопредседателем Международной рабочей группы по вопросам гарантий безопасности для Украины, бывшим Генеральным секретарем НАТО и премьер-министром Дании в 2001–2009 гг. Андерсом Фогом Расмуссеном изложили свое мнение относительно перспектив членства Украины в альянсе, ожидаемых результатов саммита НАТО в Вильнюсы и гарантии безопасности для нашего государства.

В ходе встречи Ермак также выразил убеждение, что Украина должна не только победить Россию, но и интегрироваться в североатлантическое сообщество, а также получить надежные гарантии безопасности на переходный период.

"Народ Украины доказал всему миру право оставаться свободным. Он кровью, потом и слезами заплатил за свое место в рядах мирового сообщества демократий. Отказать ему сейчас - это не только лишить Украину надежды. Отказать ему сейчас - предать все, за что Украина заплатила десятками тысяч жизней и разрушениями, которых Европа не видела со времен Второй мировой войны. Это будет поражением для демократического сообщества. Это будет триумфом диктатуры. Это нужно предотвратить. Не только ради Украины - ради всех демократий планеты", - заявил Ермак.

По его мнению, Украина должна получить всю необходимую помощь, потому что стремление российской диктатуры восстановить империю не только чревато существованием Украинского государства, но и влечет за собой угрозы - от военных до экологических - для западной цивилизации и человечества в целом.

"Украина должна победить. "Не проиграть" для нас - не вариант. Просто восстановить статус-кво - не вариант. Любая неопределенность результата этой войны, любая двусмысленность в реакции НАТО относительно наших стремлений будет тождественной победе России", - подчеркнул он.

По его убеждению, Украина должна получить четкую перспективу членства в НАТО, когда это позволят обстоятельства, и надежные гарантии безопасности на переходный период.

Ермак также напомнил, что возможные контуры этих гарантий были разработаны совместно с Андерсом Фогом Расмуссеном и представлены в проекте Киевского договора безопасности (Kyiv Security Compact). Документ предусматривает большие возможности для модификаций, чтобы соблюдать баланс интересов Украины и государств-гарантов ради общего блага.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина рассчитывает стать частью Североатлантического альянса на фоне постоянной угрозы в виде России. Но официальные лица нашей страны признают, что вступление в НАТО возможно только после завершения войны с РФ.

При этом Украина ожидает, что получит конкретику о членстве в Альянсе на саммите, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. В ОП, в частности, заявляли, что хотят увидеть "дорожную карту" по поводу вступления нашей страны.

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