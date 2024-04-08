Украина должна победить: Британия и Франция предупредили о цене отказа от поддержки Киева

Министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Франции Стефан Сежурне предупредили о цене отказа поддержать Украину перед своим визитом в Вашингтон, чтобы призвать спикера Палаты представителей США Майка Джонсона найти способ для Конгресса одобрить пакет военной помощи на сумму 60 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их совместную статью в Telegraph .

Как отмечается в статье, агрессивная война России против Украины продолжается уже третий год оказывает глубокое влияние на европейскую и евроатлантическую безопасность.

"Нам обоим абсолютно ясно: Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, мы все проиграем. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет намного выше, чем цена отпора Путину", - заявили министры.

В статье говорится, что Великобритания и Франция гордятся поддержкой, которую оказали Украине: от беспрецедентных санкций до скоординированных поставок первых ракетных систем большой дальности Scalp и Storm Shadow. Буквально в прошлом месяце первые украинские пилоты закончили обучение в Королевских ВВС и приступили к обучению в Армии авиации и космического пространства в рамках программы по наращиванию способности Украины управлять современными истребителями F-16.

"Но, как обсуждалось на Парижской конференции в феврале, мы должны сделать еще больше, чтобы победить Россию. Мир наблюдает за нами и будет судить нас, если мы потерпим неудачу", - говорится в статье.

Франция и Великобритания подтвердят непоколебимую поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Германии, и обеспечат продуктивный саммит НАТО в Вашингтоне этим летом, заявили министры.

Помощь США

Напомним, в феврале Сенат одобрил законопроект, в котором предусмотрена помощь Украине на около 60 млрд долларов.

Однако спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить его на рассмотрение. Таким образом, США уже несколько месяцев практически не передают вооружение Украине. Это, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, влияет на ситуацию на линии фронта.

Чтобы США возобновили помощь Украине необходимо, чтобы законопроект поддержали обе палаты Конгресса, после чего документ должен подписать президент США Джо Байден.