Украина должна либерализовать грузовые железнодорожные перевозки и снизить тариф, – эксперт

"Укрзализныця" как монополист на рынке грузовых железнодорожных перевозок держит бизнес в заложниках и не прислушивается к позиции своих клиентов, даже имея все основания для снижения тарифа. Поэтому рынок этих перевозок должен быть либерализирован.

"Укрзализныця" рассматривает возможности увеличения тарифов, потому что все козыри у них на руках, а бизнес – заложник, у которого пока нет альтернативы. Но нужно вспомнить, что в этом году возобновились переговоры с Еврокомиссией по поводу либерализации транспорта в Украине - а именно, что необходимо забирать у "Укрзализныци" монопольное положение на рынке железнодорожных транспортных перевозок", - пояснил он.

По его словам, до конца года должен быть принят некий закон и выделены средства на либерализацию рынка. Тогда будет возникать конкуренция в железнодорожных перевозках, и "Укрзализныце" нужно будет сбавлять тарифы. Он добавил, что сейчас руководство УЗ игнорирует позицию бизнеса и не прислушивается к рекомендациям, даже если эти рекомендации продиктованы рынком.

"Сейчас все, что бизнес говорит, проходит мимо ушей. Даже сегодня на совещании говорили, что стоимость зерновоза парка ЦТЛ стоит 1250 грн – при том, что частный парк предлагает значительно меньшие ставки. Было обращение к "Укрзализныце" о том, что вам также нужно уменьшать ставки, чтобы была более эффективна работа вашего парка. Но "Укрзализныця" делает то, что считает нужным, к сожалению", - резюмировал эксперт.

Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк также заявил, что экспортные грузопотоки фактически достигли довоенного уровня, поэтому сейчас "Укрзализныця" может не только наращивать объемы перевозок, но и конкурировать с рынком автоперевозок, если снизит тарифы на перевозку грузов.