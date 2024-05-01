Украина имеет историческую возможность прочно связать свое будущее с ЕС, - Боррель
Украина имеет историческую возможность связать свое будущее с Европейским союзом. Работа по расширению ЕС еще не завершена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Соответствующее заявление главный европейский дипломат сделал к 20-летию крупнейшего в истории расширения Евросоюза. Тогда к ЕС присоединились еще десять стран, что, по мнению Борреля, стало смелым шагом после Второй мировой войны.
"Но наша работа по объединению континента не завершена. Мы знали это до 2022 года, а еще больше знаем сегодня, когда Россия ведет захватническую войну против Украины. В последние годы миллионы европейцев продемонстрировали свою готовность и надежду присоединиться к ЕС", - отметил дипломат. .
Боррель заявил, что Украина, а также Западные Балканы, Турция, Молдова и Грузия имеют историческую возможность прочно связать свое будущее с Европейским союзом. По его словам, это не только трансформационная политика, которая укрепляет безопасность, справедливость и демократию, но и возможность улучшить уровень жизни европейцев.
Он отметил, что от будущих членов ЕС требуется укреплять свои демократические институты и поддерживать права человека и основные свободы. Боррель подчеркнул, что сам Европейский союз также самореформируется, чтобы стать сильнее.
"Страны-кандидаты и ЕС имеют историческую возможность построить более крупный, более глубокий и сильный Европейский союз", - добавил Боррель.
Путь Украины в ЕС
Напомним, после начала полномасштабного вторжения произошли положительные изменения по вступлению Украины в Европейский союз. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.
Также в декабре 2023 года лидеры стран ЕС поддержали начало переговоров по вступлению с Украиной. Но это не значит, что Украина может в ближайшее время присоединиться к ЕС. Еще нужно время для проведения реформ и скрининга законодательства на соответствие нормам ЕС.
Сколько времени займет подготовительный процесс - пока неизвестно. Ранее в ЕС высказали мнение, что Украина может присоединиться к Евросоюзу в течение 6-11 лет.
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