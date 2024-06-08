Украина имеет договоренности с партнерами по дополнительным средствам ПВО, - Зеленский
У Украины уже есть договоренности со странами-союзниками по дополнительным средствам противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на новое вечернее обращение президента Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть – ближе к осени 2024 года.
"Продолжаем максимально активную коммуникацию со всеми партнерами. На каждом из уровней, которые могут помочь. Первый Саммит мира уже через неделю. Впереди также и важные встречи и переговоры с европейскими лидерами – ради нашей устойчивости, нашей защиты от российского террора. Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть – ближе к осени", рассказал Зеленский.
Также президент добавил, что помимо решений по ПВО уже почти готовы новые соглашения по безопасности.
"Уже почти подготовлены и новые соглашения безопасности для Украины. Сейчас эти месяцы – время для стратегических решений. Май расширил наши возможности на поле боя, в частности в дальнобойности. Июнь должен дать усиление нашей дипломатии и стратегическим перспективам – всему тому, что может приблизить справедливый мир и дать больше силы нашему украинскому обществу. И это будет", - добавил он.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что страна уже имеет два решения от партнеров по поставкам систем ПВО. Но это не все, будут еще решения.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Российской Федерации не удалось реализовать наступательную операцию в Харьковской области. По словам Владимира Зеленского, направление усилят еще больше.
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