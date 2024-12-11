У Украины есть армия с уникальным боевым опытом, которая уже воюет по стандартам НАТО, - Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что сейчас украинская армия фактически прикрывает восточный фланг Европы и будет делать это в будущем.Кроме этого в Украине набирает обороты вооруженное производство

"Способность украинского ОПК уже на 2025 год составляет около 30 млрд долларов. С Германией имеем больше всего совместных предприятий в оборонной отрасли. Речь идет о совместных проектах по ремонту и обслуживанию бронетехники и танков, производство современных БМП, систем противовоздушной обороны и ракеты к ним", - рассказал премьер.

По его словам, сейчас Украина также имеет проекты по производству противотанковых гранатометов и противотанковых мин. И именно в этом направлении страна имеет чрезвычайно широкие перспективы.

"Наш ОПК - это 800 предприятий, более 300 тысяч работников, производственные площадки, высококлассные специалисты, возможность производить чрезвычайно широкую линейку вооружений. Все это будет работать на нашу общую безопасность", - подчеркнул он.

Rheinmetall в Украине

Еще весной этого года мы писали о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине минимум четыре завода, на которых будут производить оружие.

В мае также стало известно, что концерн Rheinmetall откроет в Украине совместное производство ПВО.

А уже осенью директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что его компания открыла в Украине первый завод.