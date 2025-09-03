Украина покупает больше дизеля из Индии. Что не так с топливом и при чем здесь "Укрнафта"

По данным Forbes Ukraine, в январе-августе 2025 года Украина импортировала из Индии 451 тыс. т дизельного топлива на 333 млн долларов, что составляет около 10% общего импорта.

А в апреле, июле и августе Индия стала лидером среди поставщиков дизеля. Спрос на индийское топливо вырос из-за падения поставок из Греции и конкурентной цены благодаря большим объемам отгрузок.

Впрочем, проблема заключается в том, что крупнейший индийский экспортер Reliance Industries производит топливо со значительной долей российской нефти - до 50% в структуре переработки. Таким образом, импорт индийского дизеля фактически означает финансовую поддержку российской нефтяной отрасли, которая является основным донором бюджета государства-агрессора.

Часть украинских компаний отказывается от такого топлива, пишет Forbes Ukraine. Так, в компаниях WOG и ОККО заявили, что не покупают индийское дизтопливо, осознавая его происхождение.

Однако как отмечает политический обозреватель Михаил Шнайдер, по данным "Нефтерынка", в июле 2025 года доля индийского дизеля в структуре импорта Украины выросла уже до 16%.

Эксперт также обратил внимание на то, что даже государственная "Укрнафта" подала на тендер Минобороны предложения по индийскому дизелю, в котором доля российского сырья может составлять до половины.

Так, на тендере "Государственного оператора тыла" компания взяла 3 из 4 лотов общим объемом 12,8 тысяч тонн дизельного топлива на сумму почти 500 млн грн. Договоры были подписаны 5 августа, а срок поставки определен на 31 августа. Среди представленных компанией документов были паспорта качества и справка производителя Reliance Industries.

По его словам, это выглядит как "преступление или даже хуже", ведь украинский бюджет в таком случае фактически финансирует энергетический сектор России.

"А в случае с "Укрнафтой" ситуация еще хуже: закупки осуществляются за деньги украинского бюджета, ведь конечным покупателем является Министерство обороны", - подчеркивает эксперт.

Шнайдер также напомнил, что с января 2026 года ЕС вводит запрет на импорт нефтепродуктов, изготовленных в третьих странах с использованием российской сырой нефти.

"Когда в 2022 году государство национализировало "Укрнафту" и "Укртатнафту", логика была проста - обеспечить армию топливом из украинской нефти. Это вопрос энергетической безопасности. Но когда в 2025 году государственная компания поставляет армии топливо из российской нефти, то это уже работа на интересы энергетической отрасли России", - отмечает Шнайдер.