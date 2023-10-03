Украина конфисковала имущество оборонного предприятия РФ на 5 млн долларов

"Речь идет о партии комплектующих для систем управления боевыми вертолетами, которую один из львовских заводов изготовил для ростовской компании по контракту от 2011 года. Общая стоимость изъятой продукции составляет почти 5,5 млн долларов США", - сказано в сообщении СБУ.

В Службе уточняют, что "Роствертол" - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, которое производит для оккупантов вертолеты.

Компания рассчитывала получить свой заказ от украинского завода еще в 2014 году, до начала вторжения россиян в нашу страну, но контрразведчики СБУ заблокировали передачу.

После конфискации будет инициирована передача оборудования на пользу производства вооружения для ВСУ.

Конфискация российского имущества в Украине

Напомним, в этом году в Украине начали процесс конфискации имущества, которое принадлежит российским олигархам.

Недавно Высший антикоррупционный суд удовлетворил конфискацию активов корпоративных прав ООО "АЭРОК", конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.