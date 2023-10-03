RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина конфисковала имущество оборонного предприятия РФ на 5 млн долларов

Фото: Украина конфисковала имущество оборонного предприятия РФ на 5 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд удовлетворил конфискацию имущества российского оборонного предприятия "Роствертол". Его стоимость оценивается в почти 5,5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Речь идет о партии комплектующих для систем управления боевыми вертолетами, которую один из львовских заводов изготовил для ростовской компании по контракту от 2011 года. Общая стоимость изъятой продукции составляет почти 5,5 млн долларов США", - сказано в сообщении СБУ.

В Службе уточняют, что "Роствертол" - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, которое производит для оккупантов вертолеты. 

Компания рассчитывала получить свой заказ от украинского завода еще в 2014 году, до начала вторжения россиян в нашу страну, но контрразведчики СБУ заблокировали передачу. 

После конфискации будет инициирована передача оборудования на пользу производства вооружения для ВСУ. 

Конфискация российского имущества в Украине

Напомним, в этом году в Украине начали процесс конфискации имущества, которое принадлежит российским олигархам. 

Недавно Высший антикоррупционный суд удовлетворил конфискацию активов корпоративных прав ООО "АЭРОК", конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияВойна России против Украины