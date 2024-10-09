Украина конфисковала корабль под флагом Камеруна: что известно

Украина конфисковала корабль USKO MFU под флагом Камеруна. Судно задержали еще в июле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
Так, сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна незаконно заходил в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности.
"Его задержали в Одесской области морская охрана ГПСУ совместно с другими правоохранителями. Задержание произошло в июле этого года", - говорится в сообщении.
По решению суда, судно передано в собственность Украины.
"Его капитан обвиняется в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью причинения вреда государственным интересам, ведь любые операции в портах Крыма или Азовского моря нарушают международные нормы и законодательство Украины", - отметили в Госпогранслужбе.
Еще в 2022 году суд наложил арест на 5 судов, которые незаконно заходили в порты оккупированного Россией Крыма. На тот момент сообщалось про арест в общей сложности 59 судов-нарушителей.
Отметим, что подобные аресты касались не только кораблей. В том же году суд наложил аресты на 14 самолетов российского авиаперевозчика. Они совершали перелеты с закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-Авиа".
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