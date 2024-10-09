Украина конфисковала корабль под флагом Камеруна: что известно

Так, сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна незаконно заходил в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности.

"Его задержали в Одесской области морская охрана ГПСУ совместно с другими правоохранителями. Задержание произошло в июле этого года", - говорится в сообщении.

По решению суда, судно передано в собственность Украины.

"Его капитан обвиняется в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью причинения вреда государственным интересам, ведь любые операции в портах Крыма или Азовского моря нарушают международные нормы и законодательство Украины", - отметили в Госпогранслужбе.