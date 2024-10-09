Украина до конца года ожидает первого транша с 50 млрд долларов от G7, - Шмыгаль

Украина ожидает, что, несмотря на все задержки, финансовая помощь в рамках нового инструмента G7 начнет поступать еще до конца 2024 года. Общая сумма помощи составляет 50 млрд долларов.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

"Очень важно, чтобы средства от замороженных российских активов начали поступать Украине уже до конца этого года с целью обеспечения макроэкономической стабильности. Также важно, чтобы они были для Украины безусловными и не создавали долговое бремя для бюджета", - сказал Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что эти 50 млрд долларов будут являться важным ресурсом для обеспечения макрофинансовой стабильности и обеспечения потребностей украинцев.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко также отметил важность этих денег для Украины.

"Недавнее предложение ЕК объемом до 35 млрд евро является важным шагом. Рассчитываем на решение G7 по всей сумме в 50 млрд долларов уже в ближайшее время", - подчеркнул он.