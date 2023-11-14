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Сосредоточенные лица и немного юмора. Сборная Украины начала подготовку к Италии: фото

Гданьск, Вторник 14 ноября 2023 10:54
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Сосредоточенные лица и немного юмора. Сборная Украины начала подготовку к Италии: фото Фото: "Сине-желтые" внимательно слушают наставления Сергея Реброва (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины во главе с Сергеем Ребровым возобновила тренировки перед решающим поединком квалификации к чемпионату Европы 2024 года против сборной Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене. Поединок примет стадион "БайАрена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

"Сине-желтые" собрались в польском Гданьске. Со Львова транзитом через Жешув приехали представители донецкого "Шахтера" и "Днепра-1". В свою очередь "динамовцы" Киева присоединятся к конкурентам по чемпионату Украины и россыпи легионеров во вторник.

Тренировка сборной состоялась на старой арене местной "Лехии". Непосредственно на поле занимались 10 футболистов. После пробежки и разминки они поработали в "квадрате" и перешли к фитнессу в отеле. В то же время остальные исполнители сразу осели в тренажерном зале.

Украинская сборная в очном противостоянии с итальянцами определит судьбу второй путевки на Евро-2024 от группы C. В настоящее время "сине-желтые" набрали 13 очков, сыграв 7 поединков. Зато сборная Италии записала в актив 10 пунктов после шести матчей. Победителем квинтета стала Англия.

Фото: Первая тренировка команды Сергея Реброва на польской земле (facebook.com/uafukraine)

К слову, ранее собрали топ-5 самых влиятельных женщин украинского футбола.

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