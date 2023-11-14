Сосредоточенные лица и немного юмора. Сборная Украины начала подготовку к Италии: фото

Национальная команда Украины во главе с Сергеем Ребровым возобновила тренировки перед решающим поединком квалификации к чемпионату Европы 2024 года против сборной Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене. Поединок примет стадион "БайАрена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

"Сине-желтые" собрались в польском Гданьске. Со Львова транзитом через Жешув приехали представители донецкого "Шахтера" и "Днепра-1". В свою очередь "динамовцы" Киева присоединятся к конкурентам по чемпионату Украины и россыпи легионеров во вторник.

Тренировка сборной состоялась на старой арене местной "Лехии". Непосредственно на поле занимались 10 футболистов. После пробежки и разминки они поработали в "квадрате" и перешли к фитнессу в отеле. В то же время остальные исполнители сразу осели в тренажерном зале.

Украинская сборная в очном противостоянии с итальянцами определит судьбу второй путевки на Евро-2024 от группы C. В настоящее время "сине-желтые" набрали 13 очков, сыграв 7 поединков. Зато сборная Италии записала в актив 10 пунктов после шести матчей. Победителем квинтета стала Англия.

Фото: Первая тренировка команды Сергея Реброва на польской земле (facebook.com/uafukraine)