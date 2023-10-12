RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина – Италия: какой стадион будет домашним в матче отбора к Евро-2024

Фото: "Сине-желтые" проиграли итальянцам первый матч (figc.it)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола определилась с местом проведения поединка финального тура квалификации чемпионата Европы. Национальная команда Украины примет сборную Италии на немецкую землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене. Поединок примет стадион "БайАрена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Футбольная арена в Северном Рейне-Вестфалии принадлежит леверкузенскому "Байеру". Лидер немецкой Бундеслиги проводит здесь домашние матчи внутренних соревнований и еврокубков с 1958 года. На международные матчи вместимость стадиона составляет 29 412 зрителей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину национальная команда вынуждена играть домашние матчи за пределами родины. В частности, последние поединки "сине-желтые" сыграли в польских городах (Вроцлав, Краков, Лодзь), а также в словацкой Трнаве. В свою очередь Северную Македонию 14 октября сборная Украины примет в Праге.

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок против балканцев. Украинская команда стала безусловным фаворитом противостояния. В то же время вероятность победы сборной Северной Македонии меньше варианта с итоговой ничьей.

К слову, ранее УЕФА передумал возвращать юношеские команды РФ в турниры под своей эгидой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныСборная Италии