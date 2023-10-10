ua en ru
Вт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина – Северная Македония: прогноз на матч квалификации к Евро-2024

Прага, Вторник 10 октября 2023 13:00
UA EN RU
Украина – Северная Македония: прогноз на матч квалификации к Евро-2024 Фото: "Сине-желтые" подошли к встрече в статусе фаворита (facebook.com/footballfederationofmacedonia)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины в очередном поединке квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года встретится со сборной Северной Македонии.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Северная Македония состоится 14 октября в Праге. Поединок примет стадион "Летна". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Специалисты британской конторы William Hill выбрали "сине-желтых" безусловным фаворитом противостояния. На победу команды Сергея Реброва принимают ставки со скромным коэффициентом 1,62. Вероятный успех балканцев был оценен баллом в 5,35. Ничейный результат более вероятный – кэф 3,70.

Любители результативного футбола рассмотрят вариант со ставкой на голы обеих команд в каждом из таймов с солидным коэффициентом 17,00. В свою очередь разгромная победа сборной Украины (3:0) увеличит выигравший в 12 раз.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу подопечных Реброва составил 1,63. Шансы македонской сборной на победу в Праге упали до кэфа 5,50. На ничью выставили похожий балл 3,80.

Персональные фанаты Михаила Мудрика заложатся на то, что гол их любимца будет первым в победном для сборной Украины поединке с коэффициентом 7,50. В то же время ставка на минимум дубль форварда киевского "Динамо" Владислава Ваната предложена с перспективным кэфом 13,00.

К слову, ранее Украина сохранила положение в рейтинге ФИФА за сентябрь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
букмекер Сборная Украины Чемпионат Европы
NEWS
Игнат назвал приоритетные цели воздушных ударов РФ по Украине
Игнат назвал приоритетные цели воздушных ударов РФ по Украине
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать