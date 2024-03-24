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Украина – Исландия: прогноз на матч плей-офф за место на Евро-2024

Фото: Роман Яремчук только что начал камбек против сборной Боснии и Герцеговины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины в финале плей-офф Лиги наций сразится со сборной Исландии за последнюю путевку на чемпионат Европы 2024 года.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в польском Вроцлаве. Поединок на стадионе "Тарчински Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет на Евро-2024.

Австрийская контора Bwin определила "сине-желтых" однозначным фаворитом противостояния. На победу команду Сергея Реброва можно поставить со скромным коэффициентом 1,47. Вероятный успех исландцев оценили баллом в 7,00. Даже ничья в основное время намного более вероятна – кэф 4,33.

Персональные фанаты Михаила Мудрика могут заложиться на гол своего любимца с перспективным коэффициентом 6,75. Любители острых ощущений изучат вариант со ставкой на разгромную победу сборной Украины (3:0) с кэфом 9,50.

Тем временем британцы из William Hill подготовили схожие цифры. Коэффициент на победу "сине-желтых" почти идентичен – 1,48. В потенциальный триумф островитян здесь верят еще меньше с баллом 7,70. Кэф на ничью составил 4,75.

Неожиданной идеей станет ставка на второй подряд автогол в поединке с участием украинской сборной с перспективным коэффициентом 12,00. Непатриотический вариант поставить на ничью в основное время увеличит выигрыш в 6 раз.

Сборные Украины и Исландии ранее пересекались в квалификации к Евро-2000 и отборе к ЧМ-2018. "Сине-желтые" одержали лишь одну победу – в октябре 1999 года Ребров оформил единственный гол в Рейкьявике. А вот последний поединок выиграли исландцы (2:0 в сентябре 2017-го).

К слову, ранее сборная Украины победила Боснию в плей-офф за место на Евро-2024.

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