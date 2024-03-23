ua en ru
Сб, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина – Исландия: где смотреть матч плей-офф за место на Евро-2024

Вроцлав, Суббота 23 марта 2024 11:39
UA EN RU
Украина – Исландия: где смотреть матч плей-офф за место на Евро-2024 Фото: "Сине-желтые" обыграли Боснию в полуфинале мини-турнира (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины в финале плей-офф Лиги наций сразится со сборной Исландии за последнюю путевку на чемпионат Европы 2024 года.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в польском Вроцлаве. Поединок на стадионе "Тарчински Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет на Евро-2024.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Хмельницкий" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 20:20. Трансляция встречи "сине-желтых" против итальянцев будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная". Комментировать матч Вадим Шевякин и Роберто Моралес.

В предварительном раунде сборная Исландии обыграла Израиль (4:1). Островчане в Будапеште оформили разгром с хет-триком Альберта Гудмундссона и голом Арнора Траустасона. В квалификации исландцы финишировали на 4-й строчке группы с Португалией и Словакией.

К слову, ранее сборная Украины победила Боснию в волевом стиле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Лига наций
NEWS
Россия ночью выпустила по Украине 34 "Шахеда". ПВО сбила почти все
Россия ночью выпустила по Украине 34 "Шахеда". ПВО сбила почти все
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными