Украина – Исландия: где смотреть матч плей-офф за место на Евро-2024

Национальная команда Украины в финале плей-офф Лиги наций сразится со сборной Исландии за последнюю путевку на чемпионат Европы 2024 года.

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Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в польском Вроцлаве. Поединок на стадионе "Тарчински Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет на Евро-2024.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Хмельницкий" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 20:20. Трансляция встречи "сине-желтых" против итальянцев будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная". Комментировать матч Вадим Шевякин и Роберто Моралес.

В предварительном раунде сборная Исландии обыграла Израиль (4:1). Островчане в Будапеште оформили разгром с хет-триком Альберта Гудмундссона и голом Арнора Траустасона. В квалификации исландцы финишировали на 4-й строчке группы с Португалией и Словакией.