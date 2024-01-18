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Украина интенсивно работает над восстановлением авиасообщения, - ОП

Фото: заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина интенсивно работает над восстановлением авиасообщения после того, как оно было приостановлено в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я не хочу создавать завышенных ожиданий... но могу сказать, что мы очень интенсивно работаем над восстановлением авиасообщения в Украине", - заявил он. 

Возобновление авиасообщения

В феврале 2022 года Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданских рейсов и заявила, что безопасность полетов находится под высоким риском из-за использования оружия и военной техники.

Агентство авиационной безопасности Европейского союза тогда заявило, что полеты в воздушном пространстве вблизи границ Украины сопряжены с риском для безопасности.

Еще 1 декабря 2023 года заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что первым аэропортом, который откроют в Украине, станет "Борисполь".

При этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркивал, что такой шаг возможен только после полного закрытия украинского неба от российских ракет и дронов.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что открытие аэропорта "Борисполь" будет свидетельствовать о том, что Украина побеждает. При этом, по его словам, это будет очень серьезная операция.

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