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Три позиции. У Зеленского рассказали, что резко сократит продолжительность войны России против Украины

Новина українською →
Вторник 14 февраля 2023 16:56
Три позиции. У Зеленского рассказали, что резко сократит продолжительность войны России против Украины Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Для того чтобы ускорить победу Украины над Россией, международные партнеры должны ускорить поставки вооружения нашему государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Он отметил, что у развязанной Россией войны точно есть конкретный финал. По словам Подоляка, для того чтобы его ускорить, следует принять для себя следующие позиции:

  • Меньше бюрократических процедур и политической нерешительности.
  • Больше математики - и более конкретного оружия под этот этап войны.
  • Ускорение поставок и логистики, что резко сократит сроки войны.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что партнеры должны передать Украине необходимое вооружение до того, как РФ сможет перехватить инициативу.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила хорошие сигналы относительно дальнобойных ракет и боевой авиации.

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Михаил Подоляк Война России против Украины
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