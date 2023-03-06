Украина идентифицировала около 3 тысяч убитых благодаря ДНК-экспертизе

Замглавы Нацполиции сообщил, что в рамках уголовных производств криминалисты идентифицировали около 3 тысяч убитых украинцев. Еще 2800 тел остаются до сих пор не опознанными и не идентифицированными из-за отсутствия сравнительного ДНК-материала.

Он отметил, что сейчас формируют так называемую базу ДНК: уже почти 16 тысяч родственников погибших или без вести пропавших сдали свои образцы. В то же время, Цуцкиридзе уточнил, что работа криминалистов по идентификации тел значительно ускоряется благодаря применению передвижных ДНК-лабораторий.

"Мобильные лаборатории, которые мы получили благодаря международным партнерам, позволяют быстро отобрать ДНК у погибшего и его родственников. Такие лаборатории использовались для идентификации тел после ракетных обстрелов торгового центра в Кременчуге, в центре Винницы, во время падения вертолета под Киевом", - сказал он. заместитель главы Нацполиции.

Он добавил, что обычно на месте происшествия работают сразу две передвижные ДНК-лаборатории, одна из которых производит отбор ДНК у погибших, другая - у их кровных родственников. Впоследствии за считанные минуты происходит сравнение имеющегося материала и в случае совпадения – установление личности.