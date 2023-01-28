Последствия оккупации: в Харьковской области до сих пор не идентифицировали 400 тел

В Харьковской области на освобожденных территориях продолжается идентификация людей, ставших жертвами российской оккупации. Еще более тел 400 до сих пор не опознаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Нацполиции.

"На фото - работают харьковские криминалисты полиции. С начала работы на очищенных от российских кафиров территориях Харьковской области им удалось идентифицировать 199 тел, обнаруженных в братских могилах, на улицах, в домах, стихийных захоронениях. Среди них - замученеые, расстрелянные украинцы", - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, специалисты-криминалисты отбирают образцы ДНК от родственников погибших и с помощью мобильных ДНК-лабораторий на месте происшествия проводят исследования изъятых биологических образцов.

"Эти ДНК-лаборатории позволяют в течение 105 минут выделить ДНК-профиль погибшего и сравнить его с изъятыми у родственников образцами... Только в Харьковской области остаются неидентифицированными еще более 400 тел погибших людей, обнаруженных на деоккупированных территориях", - сообщили в полиции.

Напомним, недавно под Изюмом эксгумировали гражданские тела, которых россияне расстреляли во время эвакуации.

Также мы писали, что правоохранители провели очередную эксгумацию погибших от РФ в Купянском районе, где обнаружили тела еще четырех убитых.

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