Украина и США достигли значительного прогресса на мирных переговорах, - Зеленский

Зеленский и Стубб проинформировали друг друга о контактах с партнерами. По словам президента Украины, сейчас он готовится к встречам и переговорам в США.

"По состоянию на сегодня наши команды - украинская и американская переговорные команды - достигли значительного прогресса. Многое сделано в разработке необходимых гарантий безопасности, плана восстановления и экономического развития, а также базового документа из 20 пунктов", - обратил внимание глава украинского государства.

По его словам, он вместе со Стуббом считает, что интенсивновсть работы действительно помогает и ни одного дня и часа терять нельзя.

Зеленский подчеркнул, что даже сейчас, когда столько стран и лидеров празднуют Рождество и готовятся к Новому году, продолжается максимальная работа на защиту жизней и дипломатию.

"Делаем все, чтобы был результат, и наш подход именно такой: нужен общий успех для Украины и всей Европы, для Америки и президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), для всех наших партнеров в мире и для глобального мира", - отметил он.