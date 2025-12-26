RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украина и США достигли значительного прогресса на мирных переговорах, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александер Стубб провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждений стали мирные переговоры между Киевом и Вашингтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский и Стубб проинформировали друг друга о контактах с партнерами. По словам президента Украины, сейчас он готовится к встречам и переговорам в США. 

"По состоянию на сегодня наши команды - украинская и американская переговорные команды - достигли значительного прогресса. Многое сделано в разработке необходимых гарантий безопасности, плана восстановления и экономического развития, а также базового документа из 20 пунктов", - обратил внимание глава украинского государства. 

По его словам, он вместе со Стуббом считает, что интенсивновсть работы действительно помогает и ни одного дня и часа терять нельзя. 

Зеленский подчеркнул, что даже сейчас, когда столько стран и лидеров празднуют Рождество и готовятся к Новому году, продолжается максимальная работа на защиту жизней и дипломатию. 

"Делаем все, чтобы был результат, и наш подход именно такой: нужен общий успех для Украины и всей Европы, для Америки и президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), для всех наших партнеров в мире и для глобального мира", - отметил он. 

Переговоры Украины и США

Напомним, последнее время Украина и США продолжают активную работу над мирным планом. В результате диалога документ удалось сократить с 28 пунктов до 20 пунктов.

Последние переговоры между двумя странами состоялись вчера, 25 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По словам главы украинского государства, обсуждались идеи для продолжительного мира в Украине.

Также только на этой неделе Зеленский раскрыл полное содержание мирного плана. Самым спорным вопросом остаются территории - пока соответствующий пункт полностью не согласован. Вашингтон в качестве компромисса предлагает "свободную экономическую зону" в Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийФинляндияМирные переговорыВойна в УкраинеВстреча Зеленского и Трампамирный план США