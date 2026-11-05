Украина и Словакия углубляют сотрудничество: договорились о генераторах и электровозах

Межправительственные консультации Украины и Словацкой Республики прошли 5 ноября во Львове. Были подписаны важные решения о сотрудничестве стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления премьер-министра Украины Сергея Корецкого в Facebook и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Facebook.

Декларация Украины и Словакии

Корецкий отметил, что он и Фицо подписали совместную декларацию о сотрудничестве. В ней зафиксированы все сегодняшние практические договоренности и запланированные проекты двух стран.

"Также подписали межправительственное Соглашение о создании двуязычной украинско-английской гимназии в Словацкой Республике и аналогичной словацко-английской гимназии в Украине. Запуск ожидаем уже в следующем учебном году", - говорит Корецкий.

Также, по словам премьера, Словакия объявила о решении передать для нужд "Укрзализныци" три электровоза. Они до конца 2026 года должны выйти на путь европейского стандарта в Закарпатье.

Топ-чиновники двух стран говорили и о:

открытии остальных двух переговорных кластеров для Украины и начале макрорегиональной стратегии ЕС для Карпатского региона;

сотрудничестве в рамках европейского инструмента SAFE;

введении электронной очереди и совместного контроля на границе.

Другие договоренности

Также Корецкий отметил, что Украина и Словакия подпишут Рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве.

"Оно даст старт энергетическим проектам по восстановлению в рамках механизма Ukraine Investment Framework на сумму более 100 млн евро", - говорит он.



Корецкий поблагодарил Фицо за пакет энергетической помощи для Украины на сумму 500 тысяч евро.

"За эти средства до конца месяца в Украину доставят 54 генератора. Еще 300 тысяч евро Словакия направляет как второй вклад в Коалицию укрытий гражданской защиты, а 200 тысяч евро - на медицинское оборудование для наших больниц", - уточнил он.

Важно также, что Словакия решила стать полноправным членом Международной коалиции по возвращению украинских детей, отметил премьер Украины.

Фицо о переговорах

Роберт Фицо добавил, что Словакия стремится быть хорошим соседом и партнером Украины.

"В начале совместных переговоров между правительствами Словакии и Украины во Львове я подчеркнул важность взаимного уважения , открытого диалога и конструктивного сотрудничества", - говорит он.

Фицо уверен, что несмотря на разные мнения по некоторым темам, Словакия готова продолжать: