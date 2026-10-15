Фицо едет на переговоры во Львов и одновременно возобновляет комиссию с РФ

5 ноября во Львове пройдут межправительственные консультации Украины и Словакии. В то же время Братислава готовит заседание совместной экономической комиссии с Россией, первое за пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Словакии Роберта Фицо на приводимом euBrief комитете парламента по европейским делам.

Что будут обсуждать во Львове

Среди главных тем встречи Фицо назвал:

проекты гуманитарной помощи;

восстановление пунктов пропуска на границе;

открытие школы для детей в Братиславе.

Это будут четвертые межправительственные консультации за время работы правительства Фиццо. Предыдущие прошли в Кошицах в октябре 2025 года, возле Ужгорода в октябре 2024 года и в Михайловцах в апреле 2024 года. Львов станет самой отдаленной точкой, куда словацкий премьер приезжал во время войны.

Комиссия с Россией

Свою позицию Фицо объяснил "политикой на все четыре стороны света".

"Чтобы не было никаких неожиданностей, 25-го состоится и совместная хозяйственная комиссия с Российской Федерацией", - заявил он.

Подробностей премьер не привел. О возобновлении комиссии он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным в мае 2025 года в Москве на праздновании годовщины завершения Второй мировой. Фицо был тогда единственным лидером страны ЕС на этих торжествах.

Летом министр иностранных дел Юрай Бланар провел предварительные онлайн-переговоры с российским министром науки Валерием Фальковым. Тот находится под санкциями ЕС.

Комиссия работала с 1993 года. Последнее заседание прошло в ноябре 2021 г., после полномасштабного вторжения России ее работу заморозили.

Критика даже внутри коалиции

Оппозиция подвергла резкой критике решение еще в августе. О возобновлении комиссии объявили в канун годовщины советской оккупации Чехословакии и в день, когда российская атака убила в Украине по меньшей мере 13 человек.

"Я не знаю, от чьего имени они это делают, но меня пугает уже полная потеря связи с реальностью", - сказал бывший министр иностранных дел Иван Корчок.

Против сотрудничества с Москвой во время войны выступает и входящая в правящую коалицию партия "Голос".

Кредит ЕС для Украины

Фицо также заявил, что ЕС готовит новый кредит для Украины. Словакия не будет блокировать его, но и не будет участвовать в нем, как и в случае с предыдущим кредитом на 90 млрд евро.

Эти деньги Украина получила весной после продолжительных задержек. По предварительным оценкам, без них страна могла оказаться неплатежеспособной в начале апреля.

Похищенные дети

В конце сентября Словакия стала единственной страной ЕС, не подписавшей Торонтское обязательство Международной коалиции за возвращение украинских детей. Документ должен помочь вернуть детей, которых Россия принудительно увезла.

Причин правительство не объясняет. В МИД Словакии заверили, что следят за работой коалиции как наблюдатели и помогают украинским детям иными способами.

На комитете оппозиция снова призвала правительство присоединиться к инициативе. Однако коалиционные депутаты по предложению Яна Мажгута из партии Фицо "Курс-СД" убрали этот вопрос из повестки дня. Сам Фицо позицию Братиславы так и не объяснил.