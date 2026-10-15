Фицо едет на переговоры во Львов и одновременно возобновляет комиссию с РФ
5 ноября во Львове пройдут межправительственные консультации Украины и Словакии. В то же время Братислава готовит заседание совместной экономической комиссии с Россией, первое за пять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Словакии Роберта Фицо на приводимом euBrief комитете парламента по европейским делам.
Что будут обсуждать во Львове
Среди главных тем встречи Фицо назвал:
- проекты гуманитарной помощи;
- восстановление пунктов пропуска на границе;
- открытие школы для детей в Братиславе.
Это будут четвертые межправительственные консультации за время работы правительства Фиццо. Предыдущие прошли в Кошицах в октябре 2025 года, возле Ужгорода в октябре 2024 года и в Михайловцах в апреле 2024 года. Львов станет самой отдаленной точкой, куда словацкий премьер приезжал во время войны.
Комиссия с Россией
Свою позицию Фицо объяснил "политикой на все четыре стороны света".
"Чтобы не было никаких неожиданностей, 25-го состоится и совместная хозяйственная комиссия с Российской Федерацией", - заявил он.
Подробностей премьер не привел. О возобновлении комиссии он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным в мае 2025 года в Москве на праздновании годовщины завершения Второй мировой. Фицо был тогда единственным лидером страны ЕС на этих торжествах.
Летом министр иностранных дел Юрай Бланар провел предварительные онлайн-переговоры с российским министром науки Валерием Фальковым. Тот находится под санкциями ЕС.
Комиссия работала с 1993 года. Последнее заседание прошло в ноябре 2021 г., после полномасштабного вторжения России ее работу заморозили.
Критика даже внутри коалиции
Оппозиция подвергла резкой критике решение еще в августе. О возобновлении комиссии объявили в канун годовщины советской оккупации Чехословакии и в день, когда российская атака убила в Украине по меньшей мере 13 человек.
"Я не знаю, от чьего имени они это делают, но меня пугает уже полная потеря связи с реальностью", - сказал бывший министр иностранных дел Иван Корчок.
Против сотрудничества с Москвой во время войны выступает и входящая в правящую коалицию партия "Голос".
Кредит ЕС для Украины
Фицо также заявил, что ЕС готовит новый кредит для Украины. Словакия не будет блокировать его, но и не будет участвовать в нем, как и в случае с предыдущим кредитом на 90 млрд евро.
Эти деньги Украина получила весной после продолжительных задержек. По предварительным оценкам, без них страна могла оказаться неплатежеспособной в начале апреля.
Похищенные дети
В конце сентября Словакия стала единственной страной ЕС, не подписавшей Торонтское обязательство Международной коалиции за возвращение украинских детей. Документ должен помочь вернуть детей, которых Россия принудительно увезла.
Причин правительство не объясняет. В МИД Словакии заверили, что следят за работой коалиции как наблюдатели и помогают украинским детям иными способами.
На комитете оппозиция снова призвала правительство присоединиться к инициативе. Однако коалиционные депутаты по предложению Яна Мажгута из партии Фицо "Курс-СД" убрали этот вопрос из повестки дня. Сам Фицо позицию Братиславы так и не объяснил.
Фицо известен своей пророссийской позицией. В частности, он заявлял, что ради мира президент Украины Владимир Зеленский сам должен позвонить Путину, если действительно хочет переговоров.
Между тем позиции самого Фицо внутри страны шатаются. В конце сентября в Словакии заговорили о досрочных выборах из-за кризиса в правящей коалиции. Толчком стала отставка вицепремьера и министра окружающей среды Томаша Тарабы.