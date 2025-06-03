Тупик в Стамбуле: Россия требует капитуляции Украины и проверяет терпение Трампа

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Почему от встречи в Стамбуле никто не ожидал многого?

Что пообещали американцам россияне и почему не выполнили обещанного?

Кто и как может разблокировать мирный процесс?

От второй за последнее время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле ожиданий было еще меньше чем от первой. Тогда в медиа все же звучали прогнозы о том, что первая с 2022 года встреча представителей двух стран может серьезно повлиять на ситуацию.

На этот раз же было понятно, что серьезного прогресса именно в вопросах мирного урегулирования не будет. Хотя как раз на встрече Киев и Москва должны были обменяться своим видением того, как его можно достичь.

Но, как и прогнозировало РБК-Украина, меморандумы Украины и РФ продемонстрировали кардинальное различие в их подходах: первая хочет прекращения огня, вторая – продолжения войны. И страна-агрессор не согласна ни на что меньшее, кроме капитуляции Украины.

Абсурдный меморандум

Безусловно, еще полгода-год назад довольно сложно было представить украинскую и российскую делегацию сидящими в одном помещении, пусть и разделенными посредником (Турцией). В этом плане стремление Дональда Трампа "закончить войну, которая никогда не должна была начаться", приносит определенные результаты.

Как минимум, и Украина, и РФ должны показывать свою готовность в принципе встречаться и что-то обсуждать. Пусть само по себе завершение войны и после двух последних Стамбулов не стало ближе ни на шаг.

Зато эта старая-новая площадка, похоже, может выполнять гуманитарную функцию. В прошлый раз удалось договориться о масштабном обмене 1000 на 1000, на этот раз – об обмене молодых и тяжелобольных военных, тел погибших и т.д. И такой результат – безусловно важен, так что поездки в Стамбул можно оправдать хотя бы этим.

Как писало РБК-Украина, накануне переговоров россияне организовали слив информации в СМИ о пунктах своего "мирного меморандума". В частности, там не оказалось наиболее безумного требования – чтобы Украина добровольно вывела свои войска с территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Можно было бы предположить, что на этот раз в Кремле решили сыграть в более хитрую игру и заложить в свой меморандум те пункты, которые как минимум не вызывают отторжения у нынешней американской администрации. Например, о том что членство Украины в НАТО пока снимается с повестки дня. Или о прекращении/ограничении западной помощи Украине. Или какие-то внутриполитические, культурно-гуманитарные вопросы а-ля язык, памятники, церковь и т.д., суть которых было бы крайне трудно объяснить американцам.

В таком случае Украине было бы довольно непросто, пришлось бы маневрировать между своими красными линиями и необходимостью и далее демонстрировать Трампу свое "желание закончить войну".

Переговоры в Стамбуле 2 июня (фото: Getty Images)

Однако Россия не стала прибегать к таким ухищрениям и пошла традиционно "в лоб". Обнародованный пропагандистскими медиа трехстраничный документ наполнен всеми привычными требованиями Москвы: от вывода войск до "денацификации", от украинского нейтралитета до ограничения численности ВСУ. С таким подходом даже прекращение огня, не говоря уже об устойчивом мире, выглядит совершенно недостижимым.

Кремль действует по старым, еще советским дипломатическим заветам – не "сдавать позиции" и всегда требовать максимум возможного. Успех украинской операции "Паутина" как раз накануне переговоров, вероятно, стал еще одним, хоть и не ключевым, фактором российской бескомпромиссности.

Переговорный тупик

При этом еще раньше американская сторона просила россиян подготовить адекватный документ, который можно было бы относительно легко и реалистично выполнить. И россияне это даже пообещали – но привезли в Стамбул меморандум, не имеющий ничего общего ни с адекватностью, ни с реалистичностью.

По словам одного из собеседников РБК-Украина с украинской стороны, "они просто дерзко показывают всем средний палец". И, вероятно, тем самым тестируют границы допустимого с американцами.

Стоит отметить, ранее им это в целом удавалось – несмотря на многочисленные издевки в адрес Трампа и его "мирных инициатив", тот пока не вышел за рамки словесных угроз в адрес Москвы.

В этот раз, очевидно, все будет зависеть от того, как именно интерпретируют Трампу случившееся в Стамбуле его советники – сам американский президент точно не будет дотошно изучать написанные Украиной и РФ документы (если даже брифинги разведки для его удобства переводят в видеоформат).

За последнее время, конечно, поступил ряд довольно оптимистичных для Украины сигналов. И сам Трамп начал все же громче высказывать свое недовольство россиянами, и вокруг антироссийских санкций началась заметная активизация. В Киев неожиданно приехал соавтор санкционного законопроекта, довольно близкий к Трампу сенатор Линдси Грэм, который известен своим чрезвычайным политическим чутьем.

Готовое решение по принуждению России к миру есть в наличии, его поддерживает абсолютное большинство сенаторов от обеих партий – дело за отмашкой со стороны самого Трампа.

Очевидно, США еще попробуют настаивать на дипломатических методах. Хотя пока не видно, в какую сторону мог бы развиваться дипломатический процесс. Зеленский уже публично признает: до встречи на уровне лидеров Украины-РФ-США и Турции как посредника едва ли удастся добиться даже прекращения огня, не говоря об устойчивом мире. С другой стороны, согласно азам дипломатии, лидеры проводят встречу тогда, когда все принципиальные моменты урегулированы на уровне их команд. А именно политического урегулирования в Стамбуле как раз не происходит.

С одной стороны, бесконечно имитировать мирный процесс в Стамбуле не получится. Трамп неоднократно заявлял о различных дедлайнах и своем нежелании годами разбираться с российско-украинской войной.

С другой стороны, мировой опыт, в том числе и конфликтов ХХ века показывает, что переговоры, при участии посредников, могут продолжаться годами, а параллельно с ними продолжаются и боевые действия. И это длится до тех пор, пока радикально не меняется ситуация на поле боя, либо одна (или обе) стороны противостояния не понимают, что продолжение войны приносит больше издержек, чем бонусов.

Применимо к российско-украинской войне на ее нынешнем этапе это означает, что статус кво могут поколебать две вещи. Первая – россияне добьются больших успехов в ходе летнего наступления (что крайне маловероятно). Вторая, гораздо более реальная – после американских санкций и без того проблемная российская экономика начнет совсем задыхаться, и даже в Кремле поймут, что покорение всей Украины в таких условиях невозможно, и как минимум нужна определенная пауза.

Пойдет ли Трамп на санкционное обострение или выполнит свое давнее обещание выйти из процесса – основной вопрос ближайших дней и недель.