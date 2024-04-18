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Украина и Польша разоблачили агента России, который готовился к покушению на Зеленского

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские и польские спецслужбы смогли разоблачить и задержать агента России, который помогал подготовиться к возможному покушению на президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Замыслом гражданина Польши был сбор и передача России информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши. 

Сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном совершении покушения и передали им ключевые доказательства по этому делу. Это происходило в рамках оказания международно-правовой помощи.

Его задержали

Завербованного агента спецслужб РФ удалось идентифицировать и задержать на территории Польши. 

Польская прокуратура предъявила ему обвинение в "готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы". Сегодня по ходатайству польской прокуратуры Окружной суд города Варшавы применил в отношении злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование проводит Агентство внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры Польши.

Не первая попытка покушения на Зеленского

В августе прошлого года в Николаевской области задержали приспешницу России, которая готовила покушение на президента Зеленского.

Позже представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сказал, что США наблюдают шпионскую и разведывательную активность РФ в Украине и поддерживают усилия нашего государства по привлечению к ответственности людей, готовящих покушения на руководство страны.

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