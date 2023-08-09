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Госдеп прокомментировал потенциальное покушение на Зеленского в Николаевской области

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Среда 09 августа 2023 01:33
Госдеп прокомментировал потенциальное покушение на Зеленского в Николаевской области Фото: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США наблюдают шпионскую и разведывательную активность РФ в Украине и поддерживают усилия нашего государства по привлечению ответственности людей, готовящих покушения на руководство страны.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени", - отметил Миллер.

Он сообщил, что в Белом доме видели сообщения о потенциальном покушении на президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Николаевскую область, однако оставляют в компетенции украинской стороны комментировать детали инцидента.

"Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия", - добавил Миллер.

Попытка покушения на Зеленского в Николаевской области

27 июля Зеленский посещал Николаевскую область, в частности он был в городе Очаков. 7 августа СБУ сообщила, что задержала российскую агентку, пытавшуюся узнать маршрут президента, чтобы устроить на нем ракетный обстрел.

СБУ заблаговременно получила информацию о разведывательно-подрывной деятельности злоумышленницы и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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