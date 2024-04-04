Украина и Латвия в ближайшее время запустят совместное производство дронов для ВСУ

Помощь стран Балтии

Литва, Латвия и Эстония - среди лидеров помощи для Украины. Они предоставили Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь и приняли тысячи беженцев.

Недавно стало известно, что правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Размер пособия составляет 10 млн евро, средства пойдут как на помощь ВСУ, так и на восстановление Украины.

Ранее в Латвии заявили, что оказали нашей стране помощь в 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.