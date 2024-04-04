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Украина и Латвия в ближайшее время запустят совместное производство дронов для ВСУ

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Латвия в ближайшее время запустят совместное производство дронов для Вооруженных сил Украины.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Правительства в Telegram.

Стороны обсудили вопросы военно-технической помощи и организации совместного производства снарядов.

"Ожидается, что уже в ближайшее время будет запущено совместное производство беспилотников для нужд украинских Сил обороны", - говорится в сообщении. 

Также достигнута договоренность, что в этом году очередное количество украинских воинов сможет пройти лечение в Латвии.

 

Помощь стран Балтии

Литва, Латвия и Эстония - среди лидеров помощи для Украины. Они предоставили Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь и приняли тысячи беженцев.

Недавно стало известно, что правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Размер пособия составляет 10 млн евро, средства пойдут как на помощь ВСУ, так и на восстановление Украины.

Ранее в Латвии заявили, что оказали нашей стране помощь в 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.

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