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Украина и Франция подписали декларацию об упрощении обмена водительских удостоверений

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Франция стали на шаг ближе к упрощению обмена водительских удостоверений. Была подписана соответствующая декларация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, декларация, в свою очередь, будет основой для будущего соглашения. После его заключения украинцы, которые находятся на территории Франции смогут обменивать водительское удостоверение без необходимости повторно сдавать экзамен.

Кроме того, в рамках рабочего визита в Париж:

  • подписана Программа сотрудничества между секретариатами. Она предусматривает обмен опытом и информацией и экспертную помощь Украине в переговорном процессе на пути в Европейский Союз (ЕС);
  • подписано соглашение о расширении возможности для украинских учеников, студентов и преподавателей овладеть французским языком в школах и университетах;

"Франция примет посвященные украинской культуре сезоны "Voyage en Ukraine / Путешествие в Украину" - ряд масштабных художественных событий и мероприятий для продвижения украинской культуры, которые будут проходить в разных городах и регионах страны с декабря 2025 по март 2026 года", - добавил Шмыгаль.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в 2023-м украинское правительство одобрило соглашение между Украиной и Литвой, которое внедряет упрощенный обмен водительских удостоверений, без дополнительных экзаменов.

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ФранцияДенис Шмыгаль