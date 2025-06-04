Украина и Франция подписали декларацию об упрощении обмена водительских удостоверений

Украина и Франция стали на шаг ближе к упрощению обмена водительских удостоверений. Была подписана соответствующая декларация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.
По словам Шмыгаля, декларация, в свою очередь, будет основой для будущего соглашения. После его заключения украинцы, которые находятся на территории Франции смогут обменивать водительское удостоверение без необходимости повторно сдавать экзамен.
Кроме того, в рамках рабочего визита в Париж:
"Франция примет посвященные украинской культуре сезоны "Voyage en Ukraine / Путешествие в Украину" - ряд масштабных художественных событий и мероприятий для продвижения украинской культуры, которые будут проходить в разных городах и регионах страны с декабря 2025 по март 2026 года", - добавил Шмыгаль.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в 2023-м украинское правительство одобрило соглашение между Украиной и Литвой, которое внедряет упрощенный обмен водительских удостоверений, без дополнительных экзаменов.
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