Украина хочет быстро подписать сделку о недрах с США, - МИД

Тихий подчеркнул, что Украина заинтересована в подписании сделки о недрах с США. Для утверждения соглашения необходим взаимоприемлемый и взаимовыгодный текста и детали этого соглашения.

По его словам, украинская и американские команды, которые работают над документом, достигают определенного прогресса. В частности был подписан меморандум о намерениях. Работа над сделкой продолжается каждый день.

"И мы хотели бы видеть это завершенным и зафиксированным на бумаге как можно скорее", - добавил он.

Тихий добавил, что Украина хотела бы, чтобы такое соглашение работало на пользу обоих народов и приносило пользу двум странам.