Украина хочет расширения зерновой сделки: посол раскрыл детали

"Нас интересует расширение портов, включение прежде всего портов Николаева и портов, которые возле него. А также, возможно позже, портов Херсона и портов, которые будут освобождены на других территориях Украины", - заявил он.

Посол заявил, что Украину также интересует расширение спектра продукции, которую можно вывозить.

"Начиная от масла, металла и другой продукции, которая традиционно шла на экспорт морским путем. Поэтому этот вопрос на повестке дня, идет непростой переговорный процесс, в основном за закрытыми дверями... Надеемся, что определенный прогресс увидим в этом году", - подчеркнул Боднар.

Напомним, в декабре из-за искусственной задержки регистрации на инспекцию со стороны России в проливе Босфор почти 100 судов стояли в очереди.

Кроме того, благодаря "зерновому соглашению" из украинских портов в течение нескольких последних месяцев вывезено более 15 млн тонн агропродукции.

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