Украина хочет провести второй саммит мира до конца года и привлечь Россию, - посол

"Одна из важнейших целей этого саммита - достижение справедливого мира в Украине. Мы не говорим о формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга и Украина выслушивает требования России", - заявил посол.

По словам Боднара, сегодня же стратегия заключается в том, чтобы международное сообщество вместе с Украиной составили список шагов, которые необходимы для установления справедливого мира, а также обсудили, какие требования поставить России на основе этого списка.

"Это не будет прямая двусторонняя встреча, это, скорее всего, будет формат, где будут привлечены третьи стороны, и (переговоры, - ред.) будут вестись через третьи стороны. Мы надеемся провести этот саммит до конца года", - добавил он.

В том же числе посол считает, что Турция, которая во время войны пыталась поддерживать теплые отношения с Украиной и Россией, будет важным участником саммита благодаря своему опыту посредничества в других конфликтах.

Второй саммит мира

Офис президента сообщил, что второй саммит мира запланирован на время после завершения работы над общим мирным планом, включающим 10 пунктов украинской формулы мира. Ожидалось, что заседание может состояться уже до конца текущего года. В то же время Российская Федерация неоднократно утверждала, что не намерена участвовать во встрече.

Тем временем советница главы Офиса президента Дария Заровна заявила, что дата второго заседания будет известна после завершения тематических конференций, которые пройдут до конца октября.

Детальнее о причинах, почему страна-агрессор не намерена участвовать во встрече, читайте в материале РБК-Украина.