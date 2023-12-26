Украина хочет получить от Австралии списанные вертолеты Taipan, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Asia Pacific Defence Reporter .

Издание пишет, что сейчас технические специалисты тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan и закапывают компоненты на объекте обороны.

"Стоимость каждого вертолета на вторичном рынке составляет около 20 миллионов долларов, поэтому было принято решение уничтожить их по-тихому в надежде, что никто не заметит. По иронии судьбы, 10-тонные двухмоторные "Тайпаны" разбирают, а не разрезают, потому что их конструкция из углеродного волокна очень прочная", - говорится в материале.

Однако министр обороны Ричард Марлес заявил, что вертолеты будут утилизированы таким образом, чтобы максимизировать их ценность.

Издание уточняет, что федеральное правительство Австралии недавно получило запрос на передачу данных вертолетов Украине.

MRH-90 Taipan

Многоцелевой вертолет MRH-90 заменил в Австралии имеющийся парк вертолетов ADF Black Hawk и Sea King с увеличенными и улучшенными возможностями, способностями и возможностями для удовлетворения возникающих требований.

Возможности MRH-90 имеют больше встроенных функций безопасности, которые соответствуют требованиям или превосходят их, и используют новейшие технологии, включая композитные материалы и электродистанционные системы, которые обеспечили более эффективное обслуживание.

Потребность ВСУ в вертолетах

В апреле спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что украинские вертолетчики хотели бы пересесть из советских машин Ми-24 на американские Apache. Это дало бы значительное преимущество военным.

Недавно сообщалось, что Аргентина намерена в ближайшее время передать Украине два многоцелевых вертолета Ми-171Е, которые страна ранее приобрела у России.