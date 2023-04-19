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Даст мощную поддержку. В Воздушных силах рассказали о желании пересесть с Ми-24 на Apache

Новина українською →
Украина, Среда 19 апреля 2023 18:21
Даст мощную поддержку. В Воздушных силах рассказали о желании пересесть с Ми-24 на Apache Фото: в Воздушных силах рассказали о желании пересесть из Ми-24 на Apache (wikimedia)
Автор: Наталья Кава

Украинские вертолетчики хотели бы пересесть из советских машин Ми-24 на американские Apache. Это дало бы значительное преимущество военным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Он рассказал, что воздушные силы ведут информационную кампанию, чтобы сосредоточиться на получении Украиной западных самолетов.

"Это наше вооружение, которое касается нас напрямую. Думаю, что армейская авиация Сухопутных войск проводит не меньшую работу по получению вертолетов", - рассказал Игнат.

По его словам, американские вертолеты Apache могут стать мощной техникой для поддержки войск.

"Оружие ближнего радиуса действия. Безусловно, наши вертолетчики хотели бы пересесть с Ми-24 на Apache", - подчеркнул он.

Напомним, боевой вертолет "Apache" находится на вооружении армии США с середины 1980-х годов. По состоянию на 2021 год он является одним из самых распространенных ударных вертолетов мира. Его применяли во время войн в Ираке, Югославии, Афганистане и других конфликтах. Он находится на вооружении армий США, Британии, Японии, Израиля, Нидерландов и других стран.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские военные продолжают овладевать предоставленной западными партнерами техникой. На днях на одном из направлений фронта состоялись очередные тренировки спецподразделений по взаимодействию с многоцелевым вертолетом "Black Hawk".

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