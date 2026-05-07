Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению

14:38 07.05.2026 Чт
2 мин
Что Киев планирует делать с данными о миллионах украинцев в ЕС?
aimg Елена Чупровская
Фото: Украине нужны данные об украинцах в ЕС (Getty Images)

Украине важно получить данные о своих гражданах, которые находятся там под временной защитой.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минсоцполитики, об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин по итогам встречи с Еврокомиссаром по вопросам внутренних дел и миграции Магнусом Бруннером.

Защита до 2027 года - и что будет дальше

Центральная тема встречи - возможное завершение режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года.

Улютин подчеркнул: для Украины принципиально важно, чтобы люди не оказались в правовом вакууме. Подходы разных стран ЕС к статусу украинцев не должны существенно отличаться друг от друга.

"Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором для принятия такого решения остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и от наших Вооруженных Сил", - отметил Улютин.

Зачем Украине данные о своих гражданах за рубежом

Отдельно министр поднял вопрос сбора информации об украинцах, находящихся под временной защитой в странах ЕС.

"В этом контексте Министр подчеркнул важность получения данных об украинцах, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности, относительно уязвимых категорий населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин", - говорится в заявлении.

Напомним, мы писали, что Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц. Впрочем, некоторые ограничения все же остались.

Тем временем для миллионов украинцев остается актуальным и налоговый вопрос. Как поясняло РБК-Украина со ссылкой на адвоката Игоря Тарасенко, обязанность платить налоги в Украине зависит не от паспорта, а от статуса налогового резидента.

То есть от того, где человек фактически живет, работает и где находится его семья.

