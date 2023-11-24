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Украина хочет эвакуировать водителей, застрявших на границе с Польшей: как податься

Фото: водителей, застрявших на границе с Польшей, хотят эвакуировать(Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинских водителей грузовиков, застрявших на границе с Польшей, хотят эвакуировать. Украина собирает данные желающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины Сергея Деркача в Facebook.

Деркач подчеркнул, что водители, вынужденные стоять на границе, не имеют соответствующих условий. Речь идет о питании, дежурстве "скорых", пожарных, санитарных условиях.

В связи с этим Украина приняла решение эвакуировать водителей грузовиков, которые выразят такое желание. Для этого нужно заполнить форму. Это могут сделать водители или перевозчики.

"Со своей стороны, мы начали сбор данных для эвакуации наших водителей. У нас уже иссякло время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей", - добавил Деркач.

Вчера РБК-Украина сообщало, что Украина инициирует создание мониторинговой группы со стороны Европейского союза на границе. Она должна фиксировать ситуацию перед пунктами пропуска. В частности, пропускают ли опасные грузы, как пересекает границу гуманитарная помощь и в каких условиях находятся водители. Официальное письмо с таким предложением было направлено.

Блокада границы польскими перевозчиками

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта на пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное" и "Ягодин-Дорогуск". Вчера, 23 ноября, был заблокирован еще один пункт "Шегини-Медика".

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. 16 ноября они отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для нашей страны.

Из-за блокады границы в пунктах пропуска застряли тысячи грузовиков и водителей. Зафиксированы случаи смерти водителей.

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ПольшаэвакуацияводіїГраница с Украиной