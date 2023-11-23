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Украина инициирует создание мониторинга со стороны ЕС на границе, - Мининфраструктуры

Четверг 23 ноября 2023 20:33
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Украина инициирует создание мониторинга со стороны ЕС на границе, - Мининфраструктуры Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство инфраструктуры инициирует создание мониторинговой группы со стороны Европейского союза на границе с Украиной.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Инициируем создание мониторинговой группы со стороны Европейского Союза на границе. Предлагаем европейским коллегам фиксировать официально ту ситуацию, которая происходит перед пунктами пропуска. Пропускаются ли опасные грузы, каким образом пересекает границу гуманитарная помощь, а главное - в каких условиях уже более двух недель находятся наши водители", - заявил он.

Деркач сообщил, что официальное письмо с таким предложением уже направлено, а ведомство ожидает ответ.

Блокада границы польскими перевозчиками

Несколько недель назад польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. 16 ноября они отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку. Их главное требование – возвращение к системе разрешений для нашей страны.

Тем временем Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши , если власти не решат вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

Отметим, что за время протестов польских перевозчиков умерли двое застрявших на границе украинских водителей.

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