Украина готовится к визиту Эрдогана: посол раскрыл, какая тема станет главной

По его словам, украинская сторона сейчас активно работает над организацией визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину. Личное приглашение Эрдогану передал президент Владимир Зеленский, и, как отметил дипломат, он сам подтвердил это приглашение во время недавней встречи с турецким лидером.

"Этот визит требует значительных усилий, поскольку существует немало вопросов, мешающих его реализации", - сказал Джелял.

Дипломат также отметил, что ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Этот документ важен как для стратегического партнерства, так и для значительной части украинского бизнеса.

"Приглашение президента Зеленского очень простое: Турция заинтересована в подписании соглашения о свободной торговле. Это соглашение важно и для значительной части нашего бизнеса, хотя для некоторых оно может создать напряжение из-за усиления конкуренции. Однако это политическое решение. Президент Зеленский предложил ратифицировать это соглашение во время визита Эрдогана, что было бы хорошим и символическим шагом", - пояснил Джелял.