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Украина готовится к визиту Эрдогана: посол раскрыл, какая тема станет главной

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Роман Кот

Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипи Эрдогана. Ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между странами.

Об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона сейчас активно работает над организацией визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину. Личное приглашение Эрдогану передал президент Владимир Зеленский, и, как отметил дипломат, он сам подтвердил это приглашение во время недавней встречи с турецким лидером.

"Этот визит требует значительных усилий, поскольку существует немало вопросов, мешающих его реализации", - сказал Джелял.

Дипломат также отметил, что ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Этот документ важен как для стратегического партнерства, так и для значительной части украинского бизнеса.

"Приглашение президента Зеленского очень простое: Турция заинтересована в подписании соглашения о свободной торговле. Это соглашение важно и для значительной части нашего бизнеса, хотя для некоторых оно может создать напряжение из-за усиления конкуренции. Однако это политическое решение. Президент Зеленский предложил ратифицировать это соглашение во время визита Эрдогана, что было бы хорошим и символическим шагом", - пояснил Джелял.

 

Свободная торговля Украины и ЕС свободная торговля

Напомним, что Европейский Союз временно отменил пошлины и квоты на сельскохозяйственную продукцию Украины в июне 2022 года после полномасштабного вторжения России. Квоты отменили, поскольку российские оккупанты создали угрозу традиционным торговым морским путям Украины.

По оценкам НБУ, чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли сверх квоты и переориентации на рынки других стран в течение июня-декабря составят около 800 млн долларов.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "ЕС меняет "безвиз" на квоты: как Украина будет торговать с Европой и чего ждать аграриям".

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Владимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип Эрдоган